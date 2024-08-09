В Курчатове восстановили электроснабжение

В городе Курчатов, в котором находится Курская АЭС, восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщило региональное правительство в соцсетях.

Также электричество восстановили в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах.

Как писала «Парламентская газета», ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил об отключении электричества в Курчатове и ряде районов из-за падения обломков украинского беспилотника самолетного типа на трансформаторную подстанцию.