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В Курчатове восстановили электроснабжение

В городе Курчатов, в котором находится Курская АЭС, восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщило региональное правительство в соцсетях.

В Курчатове восстановили электроснабжение
© РИА Новости

Также электричество восстановили в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах.

Как писала «Парламентская газета», ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил об отключении электричества в Курчатове и ряде районов из-за падения обломков украинского беспилотника самолетного типа на трансформаторную подстанцию.

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