Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии

Пассажирский самолет в пятницу потерпел крушение в районе Капела, в муниципалитете Виньедо штата Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил портал G1. На борту разбившегося лайнера находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, которой принадлежало воздушное судно, крушение потерпел турбовинтовой самолетом ATR-72.

На размещенном порталом видео заметно, как воздушное судно кружится, а потом падает. После этого над землей поднимается густой дым.

Какой-либо информации о причине крушения, а также о пострадавших или погибших в результате происшествия не сообщается. На месте падения самолета работают специальные службы, в том числе военная полиция. Персонал больниц близлежащих населенных пунктов приведен в повышенную готовность, указывает портал.