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В Дагестане ищут мужчину в женской одежде, который открыл стрельбу по полиции

Полиция Дагестана ищет 41-летнего Aли Демильханова, который открыл стрельбу в полицейских во время проверки документов на автомобиль.

В Дагестане мужчина в никабе открыл стрельбу по полиции
© РИА Новости
«МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики», — сообщает МВД.

Стрельба произошла на дороге «Хасавюрт-Тлох».

«При попытке проверить документы на «ВАЗ 111730» подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам, несущим службу», — говорится в сообщении.

Полицейские доставлены в больницу. Подозреваемый передвигается в тёмной женской широкой одежде, перчатках и в никабе — головном уборе, закрывающем лицо, с узкой прорезью для глаз.

Происшествия
Али Демильханов
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