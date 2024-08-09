В Днепропетровской области оказалось повреждено промышленное предприятие

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины оказалось повреждено промышленное предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, повреждения также получила линия электропередачи.

Ранее в Минэнерго Украины сообщали, что в ночь на 9 августа в результате взрывов произошло возгорание на одной из электроподстанций Днепропетровской области. В ведомстве отметили, что в западном регионе республики также было отключено оборудование на одном из энергообъектов, что в свою очередь привело к отключению света для бытовых потребителей и местной инфраструктуры.