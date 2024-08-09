Бывшего замгендиректора «Москонцерта» отправили в СИЗО за взятку
Савеловский суд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по уголовному делу о получении взятки. Также отправлен в СИЗО до 25 сентября начальник хозяйственного отдела компании Владислав Любичев за посредничество во взяточничестве.
Им предъявлены обвинения. Другие обстоятельства неизвестны.
Ранее 9 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции начальника управления капитального строительства администрации Перми.