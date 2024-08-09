Российские туристы пострадали в Турции во время камнепада

Двое туристов из России пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает телеканал NTV.

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В публикации говорится, что к месту инцидента вызвали медиков и спасателей, которые эвакуировали получивших переломы россиян.

«После происшествия вход в каньон закрыли», - отмечает NTV.

Ранее байкерша и блогер из России Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в Турции в результате автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».