Пассажиры автобуса скрутили пенсионера из-за фразы о ЧВК «Вагнер»

Двое пассажиров автобуса в Москве скрутили и сдали полиции 87-летнего пенсионера, сообщил Telegram-канала «Осторожно, Москва». Отмечается, что мужчины услышали нелицеприятную фразу о частной военной компании «Вагнер».

В материале сказано, что пассажирам показалось, будто пенсионер назвал бойцов ЧВК убийцами. После этого они начали требовать от него выйти из автобуса, затем стали его бить, скрутили ему руки и кричали на него.

Авторы пишут, что в итоге скрученного пожилого человека выволокли на улицу и сдали полицейским. После разбирательства пенсионера отпустили без составления протокола.

По данным канала, напавшие на пенсионера написали на него заявление, предположительно, о дискредитации ВС РФ. В свою очередь пожилой человек также обратился в правоохранительные органы в связи с нападением. По словам адвоката пенсионера Оскара Черджиева, в заявлении также отмечается факт пропажи слухового аппарата при нападении стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT уточнил, что в Москве сотрудники ГАИ задержали мотопутешественника Василия Бурова, который врезался в машину и сбил пенсионерку при попытке бегства от полицейских. Мужчина пытался избежать ответственности за грубое нарушение ПДД — выезд на полосу встречного движения.