Японец удерживал школьниц в своем доме, обучая их продавать квартиры

Мужчина из Японии удерживал школьниц в своем доме, обучая их продавать квартиры, пишет Next Shark. По его словам, он хотел, чтобы девочки работали на него.

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Как пишут СМИ, арестованного зовут Хироаки Сакауэ. Он рассказал, что увидел в соцсетях пост школьницы, в котором говорилось, что она хочет сбежать из дома. Мужчина написал ей сообщение и предложил переехать к нему, а та не стала возражать.

Оказалось, в доме Хироаки жила еще одна школьница. Мужчина учил их, как правильно продавать квартиры, и надеялся, что они будут работать на него, принося ему доход. Когда одна из девочек попыталась вернуться домой, Сакауэ закрыл двери на замки и запретил покидать квартиру.

Вскоре полицейским удалось отследить японца через его переписку и арестовать его. Сообщается, что девочек кормили три раза в день, а еще они могли звонить своим родителям.