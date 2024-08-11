Самолет едва не сбил лису в Иркутске

В Иркутске самолет едва не сбил лису на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Инцидент произошел в субботу, 10 августа, с бортом Airbus A320 компании S7, который следовал по маршруту Уфа — Иркутск.

После окончания пробега экипаж воздушного судна доложил о нахождении на ВПП лисы, которая пробежала возле правого двигателя.

До этого сообщалось, что в Калининграде самолет не смог приземлиться и ушел на второй круг из-за кошки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу. По данным Aviaincident, ЧП произошло 5 августа в 14:58 по московскому времени. По команде диспетчера самолет Embraer E190 прервал посадку и ушел на второй круг из-за обнаружения кошки на взлетно-посадочной полосе. Повторная посадка удалась без происшествий, к этому времени животное самостоятельно ушло куда-то по своим делам.