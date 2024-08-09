Раскрыто состояние десятков пострадавших при обстрелах Курской области

В стационарах находятся 55 человек, пострадавших при обстрелах Курской области, состояние 12 пациентов тяжелое. О состоянии десятков получивших ранения при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно после заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко, передает ТАСС.

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По данным Мурашко, среди госпитализированных восемь детей. Двоих из них доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

«Дорогу они перенесли хорошо», — отметил Мурашко.

Министр сообщил, что амбулаторную помощь оказали 20 пострадавшим жителям российского региона, в том числе двоим детям. Он уточнил, что в Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.