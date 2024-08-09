Иностранец развратил маленькую девочку в парке и попал в СИЗО

В Томской области арестовали гражданина Узбекистана за развращение маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, девять лет назад иностранец приехал в Томскую область на заработки. 3 августа 2024 года в парке он подсел к сидящей на лавке девочке и стал разговаривать с ней на интимные темы. Ребенок испугался и убежал, рассказав о произошедшем родителям. Те обратились в полицию.

Мигранта удалось задержать. Он обвиняется по части 2 статьи 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

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