В Югре возбудили дело после исчезновения семи человек

Семь жителей Сургутского района из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе четверо детей, пропали в четверг в Югре, тело одной женщины найдено в пятницу. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы людей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы людей, среди которых четверо несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 8 августа семеро жителей Сургутского района из числа коренных малочисленных народов Севера, среди которых четверо несовершеннолетних, по уточненным данным следственного управления СК по региону, на моторной лодке выехали по реке Малый Юган в сторону стойбища. До места назначения группа не добралась, на связь не выходит. Утром 9 августа в реке было обнаружено тело женщины, находившейся в лодке.

В данный момент проводится комплекс следственных и поисковых мероприятий, обстоятельства произошедшего выясняются, местонахождение людей и судна устанавливается. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.