Берег обвалился под мальчиком в Калининградской области

В поселке Янтарный мальчика завалило песком, когда под ним обвалился песчаный берег.

Известно, что инцидент произошел 3 августа. Дети гуляли по набережной Балтийского моря в поселке Янтарный. Песчаный берег провалился под 11-летнем мальчиком, в результате чего его завалило песком.

Крики о помощи услышал сотрудник МЧС России, который в свой выходной тоже оказался на набережной. Он и его супруга достали ребенка и привели в чувства. В пресс-службе МЧС России сообщается, что им пришлось откапывать мальчика руками.