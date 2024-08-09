Один человек погиб при взрыве кислородного баллона в Махачкале

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве кислородного баллона в грузовом автомобиле «Газель» в Махачкале, сообщили в региональном МЧС. Трагедия произошла вблизи АЗС перед въездом в поселок Шамхал. Уточняется, что в грузовике находится еще 10 баллонов.

Вблизи АЗС перед въездом в поселок Шамхал города Махачкала взорвался кислородный баллон в грузовой «Газеле». По прибытии пожарных расчетов установлено, что произошла разгерметизация баллона с ГВС без последующего горения, — говорится в сообщении.

В начале июля в Москве на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в Дмитровском районе рядом с остановкой в Ижорском проезде. Взрыв сильно повредил крышу транспортного средства. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор.

Очевидец происшествия предположил в беседе с NEWS.ru, что разрыв баллона произошел из-за жары. По его словам, тяжело пострадал водитель, среди пассажиров раненых он не видел. Он подчеркнул, что ЧП произошло рядом с конечной остановкой, куда доезжают мало людей.

В апреле у ВАЗ-2115 взорвался газовый баллон прямо при движении по трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области. Обошлось без пострадавших, два пассажира и водитель отказались от медицинской помощи. Газобаллонное оборудование оказалось установлено незаконно.