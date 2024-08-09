Экс-главу Астрахани арестовали по делу о покушении на мошенничество

Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов арестован решением суда по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Газета.Ru

«Избрать в отношении Полумордвинова <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 октября 2024 года включительно», - сказал судья Денис Яковлев. ТАСС

Согласно материалам дела, экс-мэр предпринял попытку мошенничества по отношению к подрядчику, который получил деньги по контракту, заключенному с муниципалитетом. Размер ущерба при этом составил 27,5 миллиона рублей. Фигурант не признал себя виновным. Российская газета