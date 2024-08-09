Сломанные дворники помешали российскому самолету приземлиться в Москве с первого раза

Сломанные дворники помешали российскому самолету приземлиться с первого раза в московском аэропорту Шереметьево во время грозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

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Уточняется, что Boeing 737 заходил на посадку в районе 12:30 мск в четверг, 8 августа. На высоте 1200 метров у лайнера перестали работать стеклоочистители. Командир воздушного судна доложил о проблеме диспетчерам и запросил уход в зону ожидания до улучшения погодных условий.

Как пишет источник, через полчаса пилоты со второй попытки совершили благополучную посадку. Через несколько часов, после того, как специалисты починили дворники, лайнер улетел в Набережные Челны.

7 августа самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности. На борту лайнера находилось 162 пассажира.