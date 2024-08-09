Хулиганку оштрафовали за лжеминирование аэропорта и двух торговых центров в Перми

В Перми 27-летнюю хулиганку оштрафовали за лжеминирование нескольких объектов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По информации ведомства, россиянка в начале января 2023 года из хулиганских побуждений позвонила в аэропорт и по номеру 112, сообщив заведомо ложную информацию о минировании воздушной гавани и двух торговых центров.

Правоохранительные органы проверили объекты и установили, что минирований не было. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ленинский районный суд признал россиянку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа. Его размер составил 200 тысяч рублей.

До этого петербургского подростка осудили на 5 лет за «почтовый терроризм». В 2022 году с мая по июнь несовершеннолетний из Парголово умышленно рассылал сообщения о якобы готовящихся актах терроризма из хулиганских побуждений.