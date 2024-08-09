Школьники заставили мальчика выпить мочу из бутылки

Жительница Новосибирска рассказала, что старшие дети во дворе постоянно обижают ее шестилетнего сына. В частности, женщина утверждает, что недавно мальчика заставили выпить из бутылки мочу. Об этом сообщает kp.ru.

«Сын вышел погулять во двор, а два мальчика стали к нему приставать. У них была пластиковая бутылка с мочой, они окружили сына и заставляли его выпить из этой бутылки. Он потом сказал мне: «Мама, я хотел от них отвязаться, поэтому согласился!» — поделилась с изданием родительница.

По словам женщины, все произошло во дворе на улице Забалуева. Сибирячка отметила, что защитила от обидчиков ребенка его 18-летняя сестра, которая в это время проходила около детской площадки и увидела, как мальчики, на вид 10–11 лет, издевались над ее братом. По словам девушки, один из зачинщиков стал утверждать, что в бутылке был лимонад.

Сибирячка после инцидента написала заявление в полицию, женщина хочет привлечь к ответственности родителей обидчиков ее сына.