На Ямале полицейские стреляли по колесам, чтобы задержать пьяного водителя

На Ямале сотрудники ДПС открыли огонь, чтобы задержать пьяного юношу на угнанной машине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Дорожный патруль узнал о приближении к посту автомобиля УАЗ Патриот, водитель которого, двигаясь по загородной автодороге, несколько раз создал аварийно-опасные ситуации. На требования остановиться автомобилист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не отреагировал и спровоцировал погоню за собой.

Спустя некоторое время водитель, пытаясь уйти от преследования, заехал в лесной массив. Тогда правоохранители решили применить огнестрельное оружие. Они сделали два предупредительных выстрела, а затем открыли прицельный огонь по колесам. Однако автомобилист остановился только после того, как второй экипаж ДПС перегородил ему дорогу.

«Лихачом оказался 20-летний житель микрорайона Вынгапуровский, который угнал автомобиль из гаража организации, в которой работает», — говорится в сообщении.

В отношении водителя составили 11 административных протоколов и возбудили два уголовных дела. Сейчас молодой человек ожидает суда в камере.