У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 было зарегистрировано в субботу, 10 августа, в Охотском море к востоку от побережья Сахалина. Об этом проинформировала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

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«Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 10 августа в 14:28 (6:28 мск). Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина», — отметила она.

Очаг землетрясения залегал на глубине 408 километров, добавила Семенова. По данным специалиста, землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Японии в районе острова Кюсю произошло мощное землетрясение. Землетрясение случилось в 16:43 по местному времени. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.

7 августа в центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. При этом данных о жертвах и разрушениях не поступала.