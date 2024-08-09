В Подмосковье задержали преследовавшего девочек-подростков педофила

В Орехово-Зуево задержали мигранта-педофила, который преследовал несовершеннолетних девочек. Об этом заявили в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

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Средь бела дня иностранец преследовал 13-летнюю школьницу, предлагая ей познакомиться. Девочке удалось отделаться от навязчивого незнакомца и рассказать о случившемся родителям, после чего те обратились в «Русскую Общину ZOV». Активисты быстро нашли описанного школьницей мужчину и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отделение, где вскрылось, что прежде он также приставал к 11-летней девочке в том же городе. В то же время из-за нехватки доказательств мигранта в скором времени отпустили. Участники организации, возмущенные подобным решением, намерены обратиться к местным властям с просьбой взять ситуацию под свой контроль.

Ранее сообщалось о том, что в Москве педофил надругался над двумя девочками в надземном переходе. Потерпевшим несовершеннолетним было по 11 лет.