Суд арестовал обвиняемую в убийстве дочери из-за плача в Оренбургской области

В Оренбургской области суд избрал меру пресечения матери, которую обвиняют в избиении дочери до смерти.

Как стало известно, обвиняемой в убийстве маленькой дочери избрали меру пресечения. Решение принял Октябрьский районный суд города Орска.

Так, мать заключили под стражу. Арест будет действовать до 6 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что мать была недовольна беспокойным поведением и плачем дочери. Так, она несколько раз ударила ее рукой по голове. В результате девочка скончалась на месте от полученных травм.