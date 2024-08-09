На юге Красноярского края бешеный волк покусал двух человек

Волк в селе Моторское Красноярского края покусал двух местных жителей. У животного обнаружено бешенство, сообщила глава Моторского сельсовета Кристина Попова.

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"Волк серьезно покусал двух жителей нашего села. <...> У нее [женщины] глубокая рана и перелом. Второй пострадавший от укуса волка - мужчина <...> ", - сообщила Попова.

По словам руководителя Каратузского отдела ветеринарии Ларисы Файзулиной, волка удалось ликвидировать.

"У животного было обнаружено бешенство. В настоящий момент специалисты проводят мероприятия по предупреждению распространения заболевания. Готовим документы для установления карантина", - рассказала Файзулина.

Кроме людей волк покусал нескольких домашних животных.

"<...> Мы предполагаем, что есть еще волки рядом с селом.<...> Поэтому вместе с охотниками решено патрулировать территорию села, пока не обнаружим всех хищников", - сказала Попова.

Бешенство - острое вирусное заболевание. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие животные, собаки и кошки. Инфекция передается со слюной при укусе больным животным.