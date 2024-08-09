В Краснодаре загорелся крупный склад с древесиной

В пригородном поселке Индустриальный, находящемся на территории Краснодара, в данный момент спасатели тушат сильнейший пожар на складе с древесиной

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, информация о происшествии поступила в ведомство в пятницу в 11:55.

На место ЧП сразу были направлены подразделения пожарных.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 12:33 на площади 1000 квадратных метров", - говорится в этом сообщении.

А в 13:01 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

На месте пожара сейчас работают работает 64 специалиста и 19 единиц техники.