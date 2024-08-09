В Краснодаре загорелся крупный склад с древесиной
В пригородном поселке Индустриальный, находящемся на территории Краснодара, в данный момент спасатели тушат сильнейший пожар на складе с древесиной
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, информация о происшествии поступила в ведомство в пятницу в 11:55.
На место ЧП сразу были направлены подразделения пожарных.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 12:33 на площади 1000 квадратных метров", - говорится в этом сообщении.
А в 13:01 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
На месте пожара сейчас работают работает 64 специалиста и 19 единиц техники.