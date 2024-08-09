Таджикистан предоставил в СК данные по запросам о теракте в «Крокусе»

Генпрокуратура Таджикистана сотрудничает с правоохранительными органами России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», от СК поступил ряд международных запросов, на которые был отправлен ответ, сообщил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.

По его словам, поступили международные запросы по уголовному делу о террористическом акте, который был совершен в «Крокус сити холле», в Таджикистане обсудили и отправили ответы в СК России, передает ТАСС.

Подробностей Рахмон не привел.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» навредил репутации таджиков.