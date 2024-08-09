$86.56+0.6194.13+0.29
Почта

Таджикистан предоставил в СК данные по запросам о теракте в «Крокусе»

Генпрокуратура Таджикистана сотрудничает с правоохранительными органами России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», от СК поступил ряд международных запросов, на которые был отправлен ответ, сообщил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.

Таджикистан предоставил в СК данные по запросам о теракте в «Крокусе»
© РИА Новости

По его словам, поступили международные запросы по уголовному делу о террористическом акте, который был совершен в «Крокус сити холле», в Таджикистане обсудили и отправили ответы в СК России, передает ТАСС.

Подробностей Рахмон не привел.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» навредил репутации таджиков.

Происшествия
Владимир Путин
Эмомали Рахмонов
МВД России
Следственный комитет