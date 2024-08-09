Бывший начальник первого подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин, осужденный за особо крупное мошенничество, был освобожден из колонии после того, как дал показания на экс-начальника главного управления связи Вадима Шамарина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Оглоблину было изменено наказание с содержания в колонии на исправительные работы после того, как он дал показания на генерала Шамарина. Это произошло в марте 2024 года", - сообщил собеседник агентства.