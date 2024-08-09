Генерал Шамарин признал вину в получении 19 миллиона рублей взятки

Экс-начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин частично признал вину в получении взяток — из 36 миллионов рублей только 19. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказал адвокат генерала Игорь Дюкин.

— Шамарин частично признал вину – в получении 19 миллионов рублей, — цитирует адвоката РИА Новости.

Дюкин также сказал, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.

26 июня Министерство обороны России подало в Арбитражный суд столицы иск на 38,8 миллиона рублей к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина.

В конце июня дело передали в 235-й гарнизонный военный суд, который позднее арестовал генерал-лейтенанта до 21 июля. По статье о получении взятки в особо крупном размере генерал-лейтенанту может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет.

С конца апреля в России произошло несколько арестов чиновников из государственных военных ведомств. О самых важных задержаниях, произошедших к текущему моменту, а также о том, чего пытаются добиться власти посредством такой «чистки», — в материале «Вечерней Москвы».