Замглавы Генштаба Шамарин частично признал вину в получении взятки

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого отстранили от должности начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил, частично признал вину в получении взяток. Речь идет о сумме в размере 19 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Игоря Дюкина.

По словам адвоката, Шамарину вменяют получение более 30 млн рублей. При этом защита не согласна с квалификацией этого деяния, заявил Дюкин.

«Мы признаем, что Шамарин получил эту сумму, но не считаем, что это взятка», - подчеркнул защитник.

Напомним, что Шамарин находится под арестом с мая. В июле срок содержания под стражей был продлен судом до 21 октября. Адвокаты выступали за его перевод под домашний арест. По словам защитников, суд решил арестовать автомобиль марки Mercedes, который был куплен в кредит, и заблокировать зарплатную карту обвиняемого.

Сегодня 2-й Западный военный суд рассматривает жалобу на продление ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генералу Вадиму Шамарину по делу о получении взятки.

Следствие утверждает, что Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.

Сегодня также стало известно, что экс-глава подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин был освобожден из колонии после показаний на Шамарина.