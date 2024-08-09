Телеведущий National Geographic изнасиловал 42 собаки

В Великобритании известный телеведущий и зоолог признал свою вину по 56 пунктам обвинения в изнасиловании животных, сообщает телеканал «Би-би-си», с которым эксперт непосредственно работал. За 18 месяцев до ареста в апреле 2022 года зоолог изнасиловал 42 собаки, а 39 из них убил. Все это он снимал на камеру и публиковал в Сети. За свои преступления он проведет 10 лет в тюрьме.

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Собак он пристраивал на онлайн-площадке Gumtree Australia. Животных под опеку ему часто отдавали те, кто не мог сам продолжать за ними следить. Когда люди спрашивали о самочувствии питомцев, он отправлял им старые фото. Он также издевался над своими двумя белыми швейцарскими овчарками, Урсой и Болтом.

Судья заявил, что злодеяния Бриттона «выходят за рамки обычного человеческого понимания». Многие подробности его преступлений были слишком откровенными, чтобы их публиковать, и порой людей просили выйти из зала суда.

В прошлом году Бриттону, старшему научному сотруднику Университета Чарльза Дарвина, были предъявлены обвинения по восьми пунктам в скотоложестве, четырем пунктам в хранении и передаче материалов о насилии над детьми и 37 пунктам в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах, пишет The Mirror. Все записи издевательств он публиковал в Telegram. Там он писал, что в какой-то момент перестал сдерживать свои садистские интенции и не мог остановиться.

Ранее в Люберцах нашли котенка, которого неизвестный изнасиловал и выкинул на улице. В кишке животного был обнаружен человеческий эякулят.