Расстрелявшего двух сослуживцев за отказ идти на Москву бойца ЧВК «Вагнер» осудили

Воронежский областной суд огласил приговор в отношении бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — 26-летнего Ярослава Шеховцова, который расстрелял сослуживцев за отказ участвовать в походе на Москву. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, тела двух мужчин в военной форме были найдены в июле 2023 года недалеко от трассы возле села Оськино в Воронежской области. Подозреваемым в расправе оказался Шеховцов — на допросе он признался, что сделал это из-за отказа сослуживцев участвовать в военном мятеже.

По решению суда мужчина получил 16 лет колонии.