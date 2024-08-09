Автобусный «заяц» напал на контролера в Москве

В Москве привлекут к ответственности мужчину, который ударил женщину-контролера, сообщает московская прокуратура. Теперь безбилетнику грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел в салоне автобуса, следовавшего по Волоколамскому шоссе: 32-летний мужчина на требование предъявить документ об оплате проезда не менее двух раз ударил женщину ладонью по лицу. Случившееся попало на видео.