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Автобусный «заяц» напал на контролера в Москве

В Москве привлекут к ответственности мужчину, который ударил женщину-контролера, сообщает московская прокуратура. Теперь безбилетнику грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел в салоне автобуса, следовавшего по Волоколамскому шоссе: 32-летний мужчина на требование предъявить документ об оплате проезда не менее двух раз ударил женщину ладонью по лицу. Случившееся попало на видео.

"Тушинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении контролера автобуса", - сказано в сообщении ведомства.