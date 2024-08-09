Бывшие глава МИД и врио президента Таджикистана попали под следствие

Бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи и экс-глава Верховного совета республики, который в 1991—1992 годах занимал должность исполняющего обязанности президента, Акбаршо Искандаров стали фигурантами уголовных дел. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил главный прокурор страны Юсуф Рахмон, передает ТАСС.

Он уточнил, что под следствие попали еще несколько человек. В том числе это касается бывшего кандидата в главы государства Саидджафара Усмонзоды, оппозиционного политика Шокирджона Хакимова и журналиста Ахмадшоха Комилзода.

«Возбуждены уголовные дела, которые находятся на стадии предварительного расследования в Генпрокуратуре. В связи с сохранением тайны следствия никакой информации я предоставить не могу», — подчеркнул Рахмон.

Он добавил, что все, «кто предает нацию», должны понести соответствующее наказание. При этом то, какую должность в государстве занимал или занимает человек, не будет иметь для следствия никакого значения.

14 июня в Таджикистане арестовали Саиджафара Усмонзоду, лишив депутатской неприкосновенности. По данным ТАСС, в отношении политика возбудили уголовное дело о насильственном захвате власти.