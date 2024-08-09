Из китайских крематориев похитили несколько тысяч тел

Злоумышленники заработали на нелегальном бизнесе около 380 млн юаней. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, расследование ведёт полиция города Тайюань. Юрист И Шэнхуа рассказал, что компания Shanxi Aorui Biomaterials покупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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Изъяты 18 тонн костей и свыше 34 тысяч стоматологических протезов из костной ткани. Гендиректор компании дал признательные показания и рассказал, что сотрудники крематориев расчленяли тела для транспортировки и дальнейшей обработки.

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Корпорация также покупала их у Центра изучения печени при больнице университета Циндао. Задержаны 75 подозреваемых. При этом представитель прокуратуры города Тайюань подтвердил факт расследования, но не стал предоставлять детали, сославшись на запутанность дела.