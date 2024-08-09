Из китайских крематориев похитили несколько тысяч тел
В Китае раскрыли преступную группировку, которая похищала тела из крематориев и медицинских лабораторий для изготовления медицинских аллогенных протезов. Как сообщает газета South China Morning Post, злоумышленникам удалось заработать на нелегальном бизнесе порядка 53 млн долларов (около 4,7 млрд рублей).
По словам юриста И Шэнхуа, компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно скупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. При обыске полицейские изъяли в общей сложности 18 тонн костей и свыше 34 тысяч готовых или почти завершенных протезов.
Кремация: почему русские её боятся
По словам юриста, за участие в преступной схеме задержали 75 подозреваемых. Гендиректор компании по фамилии Су дал признательные показания: по его словам, были украдены примерно 4 тысячи человеческих тел. Отмечается, что вовлечены были и работники крематориев: они расчленяли тела умерших для дальнейшей транспортировки и обработки.
Аллогенные протезы изготавливаются из костного материала пациентов, которые проходят различные хирургические операции. Однако изъятие костных тканей для этих целей должно происходить с их согласия.