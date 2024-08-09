Из китайских крематориев похитили несколько тысяч тел

В Китае раскрыли преступную группировку, которая похищала тела из крематориев и медицинских лабораторий для изготовления медицинских аллогенных протезов. Как сообщает газета South China Morning Post, злоумышленникам удалось заработать на нелегальном бизнесе порядка 53 млн долларов (около 4,7 млрд рублей).

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По словам юриста И Шэнхуа, компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно скупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. При обыске полицейские изъяли в общей сложности 18 тонн костей и свыше 34 тысяч готовых или почти завершенных протезов.

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По словам юриста, за участие в преступной схеме задержали 75 подозреваемых. Гендиректор компании по фамилии Су дал признательные показания: по его словам, были украдены примерно 4 тысячи человеческих тел. Отмечается, что вовлечены были и работники крематориев: они расчленяли тела умерших для дальнейшей транспортировки и обработки.

Аллогенные протезы изготавливаются из костного материала пациентов, которые проходят различные хирургические операции. Однако изъятие костных тканей для этих целей должно происходить с их согласия.