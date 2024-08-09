В Москве безбилетник напал на контролера

В Москве задержали безбилетника, который напал на контролера. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

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Инцидент произошел 6 августа. В автобусе к 32-летнему мужчине подошла женщина-контролер для проверки оплаты проезда.

«Фигурант, желая избежать привлечения к административной ответственности за безбилетный проезд, применил насилие в отношении представителя власти», — сообщили в ведомстве.

В столичной прокуратуре уточнили, что мужчина несколько раз ударил женщину по лицу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчину задержали.

Ранее безбилетница дала пощечину контролеру в Москве и попала на видео.