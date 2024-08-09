Сотни мигрантов задержали после обысков в Москве

Обыски прошли в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов в Москве в рамках расследования дела по факту организации экстремистского сообщества. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета в Telegram-канале. NSN.FM

В сообщении ведомства также говорится, что на объекте задержали 441 человека, из них 391 иностранцы. Газета.Ru

В ближайшее время все они будут доставлены в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможной причастности к другим правонарушениям. Руководство и администрацию хостела доставили в СК для проведения следственных действий. Lenta.ru