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78.ru: в Петербурге компания мужчин угнала понтон, чтобы прокатиться по Неве

В Петербурге отмечавшая день рождения компания мужчин прокатилась по Неве на угнанном понтоне. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Компания мужчин угнала понтон в Петербурге и прокатилась по Неве
© РИА Новости

По информации телеканала, инцидент произошел, когда компания мужчин отмечала день рождения, гуляя по набережной и употребляя спиртные напитки. В какой-то момент они наткнулись на понтон, который решили угнать и прокатиться по Неве.

Плавание компании закончилось столкновением с одной из опор Литейного моста, их «судно» застряло в узком пролете. Двое мужчин самостоятельно выбрались на берег по конструкциям моста. Остальным, чтобы попасть на сушу, потребовалась помощь сотрудников экстренных служб.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

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