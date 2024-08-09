В Липецкой области появились новые раненые после удара ВСУ

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Липецкую области выросло до 9, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Всех раненых доставили в больницы, где они получают необходимую медпомощь, уточнил глава области.

Дроны ВСУ совершили массированную атаку на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения.

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Губернатор ввел режим ЧС. После чего началась эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. По последним данным, Артамонов заявил о нормализации ситуации в Липецком округе.