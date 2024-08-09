Появились подробности дела о торговле детьми в Москве

Специалисты проводят ДНК-тесты для установления личностей новых подозреваемых в деле о торговле детьми в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Главной фигуранткой дела является 46-летняя Юлия Логинова, которая воспитывала 15 несовершеннолетних.

По делу сейчас проводятся генетические экспертизы, устанавливаются новые фигуранты, — сообщил источник.

Логинова попала в поле зрения правоохранительных органов после сигнала врачей — в крови мальчика 2015 года рождения были найдены лекарства, использование которых запрещено при его болезни. Также было установлено, что в 2010 году женщине провели операцию, в результате которой она не могла рожать. При этом подозреваемая утверждала, что дети, которые у нее появились после медицинского вмешательства, тоже являются родными — всего она воспитывала 15 несовершеннолетних. Помимо Логиновой, по делу также арестованы пять женщин, среди них есть суррогатная мать и гражданка, которая организовала кризисный приют для женщин.

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Ранее сообщалось, что в Москве была задержана новая фигурантка дела о торговле детьми. Предполагается, что она помогла узаконить роды, а также оформить сделку о продаже младенца.