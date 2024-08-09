В Курильске нарушилось энергоснабжение из-за повреждения кабеля

Ремонтная бригада в пятницу восстанавливает подачу электричества в городе Курильске на острове Итуруп (самый крупный остров Курильского архипелага, Сахалинская область), нарушенную в результате повреждения кабеля. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"В Курильске произошло аварийное отключение электроэнергии. Причину уже выяснили - это повреждение на магистральном кабеле", - рассказал собеседник агентства.

По информации местных властей, в результате аварии произошла остановка дизельной электростанции села Китовое, обстоятельства выясняются. В Курильске полностью обесточены улицы Гидростроевская и Строительная, здание районной администрации, физкультурно-оздоровительный комплекс, пожарная часть и отделение почты, а также местный магазин.

Ведутся восстановительные работы. Планируется устранить аварию к вечеру.

Курильск - город на острове Итуруп и административный центр Курильского городского округа. Он является одним из самых малочисленных городов России. В нем проживает около 2,5 тыс. человек. Любые отключения электроэнергии и другие коммунальные проблемы носят серьезный характер для местных жителей из-за изолированности от Сахалина и материка и отсутствия альтернатив в вопросах выбора продуктов, товаров первой необходимости и услуг.