В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 1,4 тыс. га

Природные пожары действуют в Якутии на площади, пройденной огнем, свыше 586 тыс. га, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 79 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 586 тыс. га, и 4 пожара площадью более 1,2 тыс. га действуют на землях иных категорий. За сутки ликвидированы два пожара на площади более 1,5 тыс. га и локализованы пять на площади 31,1 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 833 человека и 207 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. На особом контроле управления находятся 10 природных пожаров близ населенных пунктов.

"За сутки группировка РСЧС увеличилась на 99 человек, количество техники - на 17 единиц в связи с переброской и маневрированием сил с ликвидированных пожаров на вновь обнаруженные очаги. Сотрудники МЧС России задействованы на тушении пожаров в селах Кырыкый, Чекя-Бясь, Оргет, Чапаево и Сайды. Авиация МЧС России применялась в Горном районе, слив на кромку пожара [составил] 51 т воды. Сегодня спланировано применение авиации ведомства в Верхневилюйском, Горном и Сунтарском районах", - сообщил начальник главного управления МЧС России по республике Павел Гарин.

За 10 августа превышение ПДК химических веществ в воздухе установлено в двух селах Верхневилюйского района и городе Вилюйске. По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 31 населенном пункте Верхневилюйского, Вилюйского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 11 июня в республике из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, 26 июня был установлен особый противопожарный режим на всей территории Якутии, 1 июля введен режим ЧС федерального характера.