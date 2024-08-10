В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 1,4 тыс. га

Лесные пожары действуют в Бурятии на площади свыше 1,4 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"На утро 10 августа действуют 10 лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Локализованы два возгорания на площади 1 110 га в Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 180 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны. Задействованы две единицы лесопожарной техники. Площадь лесных пожаров, которые в настоящее время действуют на территории республики, составляет 1 439,5 га", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в республике обнаружены три лесных пожара в Северо-Байкальском районе, причина возгораний - сухая гроза.

В лесах Республики Бурятия действует режим ЧС регионального значения в связи с большим количеством возникающих пожаров.