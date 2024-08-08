Стали известны детали дела о хищениях в парке «Патриот»

Директора парка «Патриот» полковника запаса Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, фигурантов дела о хищениях в подмосковном парке, подозревают в хищении 30 млн руб. бюджетных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным ГВСУ СК РФ, Ахмедов, Шестеров и неустановленные пока лица совершали хищения средств, которые были выделены на поставку в парк «Патриот» «материальных ценностей» и выполнение работ по техническому обслуживанию объектов.

В ведомстве отметили, что по документам эти поставки и работы были выполнены и приняты «в полном объеме». Полученные за них из бюджета деньги члены организованной группы похитили, полагают в ГВСУ.

Следователи решили допросить главу подмосковного города

Официальное обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Ахмедову и Шестерову следователи предъявили 7 августа в здании ГВСУ в переулке Хользунова в Москве, пояснили журналисты.

По данным газеты, здание управления в свое время было реконструировано, а курировал эти работы фигурант другого громкого уголовного дела — теперь уже бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки на сумму свыше 1 млрд руб.

После того как обоим фигурантам ГВСУ предъявило обвинение, их допросили уже в новом статусе обвиняемых, уточнили журналисты. Они добавили, что Ахмедов и Шестеров с самого начала сотрудничали со следствием и признали свою вину.