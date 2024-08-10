Арестована квартира дочери главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру, принадлежащую дочери начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве.

Согласно материалам дела, арестованная квартира площадью 105,3 кв. м расположена в ЖК бизнес-класса на западе Москвы рядом с Рублевским шоссе, передает РИА «Новости».

По данным из открытых источников, рыночная стоимость подобной недвижимости на сегодняшний день составляет около 50 млн рублей.

Чем известен задержанный главный кадровик Минобороны Кузнецов

Ранее суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны Кузнецова.