Колокольцев: за полгода в ходе операции "Розыск" задержали 213 преступников

Сотрудники МВД России в первом полугодии в рамках ежегодной операции "Розыск" задержали на территории страны 213 преступников, которых разыскивали коллеги из стран Содружества Независимых Государств. При этом коллегами были задержаны 130 граждан, которых разыскивали в РФ, об этом журналистам сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев после заседания Совета министров внутренних дел стран - участниц Содружества.

"В текущем году в первом полугодии мы совместно провели операцию "Розыск". <...> Задержано 213 граждан, которые находились в розыске, те, которые находились на территории РФ. Мы прекрасно понимаем, если человек совершил преступление и находится в розыске, он продолжает совершать свою преступную деятельность. Мы их задержали и экстрадировали, передали нашим коллегам", - сказал российский министр.

Колокольцев добавил, что в свою очередь коллеги из стран СНГ задержали 130 граждан, которых разыскивала РФ, и тоже передали их в установленном порядке. Также министр рассказал, что на заседании обсуждалось функционирование межгосударственного банка со сведениями о ранее судимых гражданах. По его словам, это делается для того, чтобы уже на границе видеть, какой человек въезжает в страну, а в случае необходимости устанавливать за ним наблюдение.

Глава МВД РФ подчеркнул, что вопросы, которые обсуждались на заседании совета министров внутренних дел СНГ, являются животрепещущими: киберпреступность, которая стала очень злободневной в последние годы; вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией.