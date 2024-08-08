Петербуржец объяснил, почему пробежал голышом с фразой «Свободу Курску!»

Житель Санкт-Петербурга, задержанный после того, как пробежал голышом по улице Рубинштейна, оказался жертвой мошенников, сообщает «Фонтанка». По данным издания, аферисты позвонили мужчине от имени Центробанка и убедили его перевести крупную сумму денег на свои счета. Пообещав вернуть средства, они заставили его устроить перфоманс с забегом без одежды.

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По данным «Фонтанки», петербуржец в отделе полиции написал заявление, в котором указал, что мошенники звонили ему со 2-го по 7 августа, утверждая, что некие злоумышленники взяли кредиты на его имя. Они убедили мужчину перевести накопления на «безопасный счет». Всего аферисты выманили у потерпевшего 1 млн 420 тысяч рублей, а также токены Ethereum. Таким образом общая сумма украденного составила 12 млн рублей.

Инцидент произошел 7 августа на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Обнаженный мужчина выкрикнул запрещенный лозунг и слова «Свободу Курску». После этого он попытался скрыться в кафе «Вкусно — и точка», однако там его схватили оперативники. Нарушителя доставили в отдел полиции, где был составлен протокол о публичной демонстрации запрещенной атрибутики — он был обклеен нацистской и украинской символикой.

Ранее стало известно, что в США полиция задержала 24-летнюю женщину, которая вломилась к своему соседу в голом виде. При этом у нее дома без присмотра остались малолетние дети.