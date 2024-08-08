Суд Москвы избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в торговле младенцами

Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела о торговле детьми в столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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Женщину обвинили в торговле людьми. Россиянке избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. На иждивении у фигурантки находится более десяти детей, родившихся в период с 2005 по 2023 годы.

Накануне в деле появилась еще одна подозреваемая. По версии следствия, в 2020 году она продала новорожденного основным фигуранткам уголовного дела. Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства и искать других причастных к делу лиц.

Дело возбудили после того, как правоохранители обратили внимание на мать 15 детей Юлию Логинову. В крови ее сына нашли лекарство, которое в его случае принимать нельзя. У женщины 15 детей, некоторых из которых она якобы родила в период с 2015 по 2019 годы. Известно, что в 2010 году она сделала операцию, после которой лишилась возможности рожать детей.

Следователи полагают, что россиянка связывалась с беременными, которые не хотели оставлять детей и за определенную сумму забирали их младенцев себе, после чего регистрировали как своих детей.