Полицейского осудили за получение взятки от убившего байкера москвича

Люблинский районный суд Москвы осудил инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу столицы Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от бежавшего фигуранта дела о нападении на байкера. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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— По версии следствия, Бовтунов находясь на службе остановил автомобиль, управляемый Аббасовым И.Б.о. Водитель не имея водительского удостоверения, в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС. Бовтунов согласившись, указал счет на который водителю следовало перевести денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, — говорится в материале об аресте полицейского.

Согласно приговору, Бовтунову грозит пребывание в исправительной колонии общего режима в течение трех с половиной лет. При этом, три года он не имеет права занимать должности на государственной службе, уточнили в пресс-службе.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 17 апреля на Краснодарской улице. 21-летний злоумышленник припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома, а уезжавший мотоциклист сделал водителю замечание. Начался конфликт, в ходе которого Аббасов ударил мотоциклиста ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался. Что известно о трагедии и что грозит нападавшему — в материале «Вечерней Москвы».