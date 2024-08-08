Стало известно, как живет жертва «кислотного маньяка» из Подмосковья

Анастасия, жертва «кислотного маньяка» из Монино, рассказала о своей жизни и планах после ЧП, пишет Telegram-канал SHOT.

Девушка отметила, что намеревается подать иск в гражданский суд на Андрея и его семью, чтобы они оплачивали её восстановление, работает с адвокатами — они помогают ей составить иск.

Пострадавшая пояснила, что последние четыре месяца не может принять ванну из-за сильных ран на лице и теле. Кроме того, у нее большие проблемы со зрением — на пострадавшем глазе оно упало до 30%.

Суд признал 32-летнего Андрея невменяемым, заметила Анастасия. Из-за этого, добавила она, утрачена возможность получить с него деньги на восстановление и лечение.

По ее словам, прошло уже пять операций и планируется еще одна, не последняя. Медицинские расходы ей помогает оплачивать благотворительный фонд, всё остальное Анастасия покупает сама.

Кроме того, пострадавшая осталась без работы — она была репетитором по английскому языку, — и с ипотекой, которую выплачивает при помощи мамы.

Ранее сообщалось, что «кислотный маньяк» из Монино, бывший преподаватель радиотехники и инженер, признан невменяемым, его могут отправить на принудительное лечение.