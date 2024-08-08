Японию предупредили о новом мощном землетрясении

В Японии возрос риск возникновения нового мощного землетрясения в разломе Нанкай после подземных толчков в районе юго-западного острова Кюсю, сообщили в национальном метеорологическом управлении. Кроме того, со стороны Тихого океана на побережье может обрушиться сильное цунами от южного острова Окинава до Токио с соседними префектурами, передает ТАСС.

Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время, — предупредили в ведомстве.

Отмечается, что в последние годы японские сейсмологи все больше беспокоятся из-за возможного скорого землетрясения в разломе Нанкай, который расположен юго-восточнее главного острова страны Хонсю. Специалисты прогнозируют, что вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 может доходить до 80% в ближайшие 30 лет.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, два землетрясения подряд произошли в Турции. Магнитуда подземных толчков составила 3,8 и 3,0.

По информации управления, первое землетрясение произошло в провинции Болу в 07:31 по местному времени. Эпицентр залегал на минимальном расстоянии от населенного пункта Месджиджеле на глубине шесть километров. Следующее землетрясение случилось спустя несколько минут в селе Чукуррен. Подземные толчки охарактеризовали как афтершок.

До этого ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщило, что недалеко от полуострова произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки фиксировались в акватории Тихого океана в пятницу, 26 июля. Эпицентр находился в 81 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.